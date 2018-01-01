Белый дом поддержал протестующих в Иране

2018-01-01 10:32 | www.oxu.az | 5

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о поддержке протестующих в Иране, сообщает Oxu.Az со ссылкой на сообщает РИА Новости.

«Мы поддерживаем право иранского народа на мирное выражение своего мнения. Его голос должен быть услышан. Мы призываем все стороны защищать это фундаментальное право на мирное самовыражение и избегать любых действий, которые помогают цензуре», — сообщила Сандерс.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал решение иранских властей о блокировке доступа к сервисам Telegram и Instagram.

С.Б.

