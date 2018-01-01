ABD'nin İran'ın içişlerine karışması yanıtsız kalmayacak

2018-01-01 10:34 | www.trend.az | 0
İran Düzeninin Yaraını Teşhis Konseyi Sekreteri,Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran karşıtı iddialarına tepki gösterdi.
İran Düzeninin Yaraını Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai,Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran karşıtı iddialarına tepki gösterdi.
Rızai’nin paylaşımı şu şekilde: “Otokrasi döneminde (Şah rejimine karşı) düzenlenen protestoları bastıran Amerika, bugün protestoyu (destekleyip) kullanıyor. ABD'nin İran'ın içişlerine karışması yanıtsız kalmayacaktır”