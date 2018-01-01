Для пассажиров прямых ж/д рейсов из Узбекистана в Россию и Казахстан вводятся скидки

2018-01-01 10:44 | www.trend.az | 7

ТАШКЕНТ /Trend/ - "Узбекские железные дороги" вводят скидки для пассажиров прямых рейсов в направлении России и Казахстана в 2018 году.

Как отмечается в сообщении акционерного общества "Узбекистон темир йуллари", скидки вводятся для пассажиров прямых рейсов (следующих с ними беспересадочных и прицепных вагонов международного сообщения).

Скидки, вводимые со 2 января, зависят от сроков предварительной покупки проездного документа.

Так, при покупке билета в период 45 – 31 суток до даты отправки поезда в купейные или СВ вагоны, пассажир может получить скидку в размере 45 процентов.

При покупке билета в период 30 – 6 суток до даты отправки поезда в купейные или СВ вагоны пассажир получит скидку в размере 35 процентов.

При покупке билета в плацкартные вагоны: в период от 45 до 31 суток до даты отправки поезда скидка предоставляется в размере 35 процентов, от 30 до 6 суток – 25 процентов.