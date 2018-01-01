Девушка вышла замуж за несколько часов до смерти

2018-01-01 10:51 | www.oxu.az | 7

Американка вышла замуж за несколько часов до смерти от рака в штате Коннектикут, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Sun.

Как отмечается, Девид Мошер собирался сделать своей невесте Хезер Линдси предложение в декабре 2016 года, и когда ей диагностировали рак молочной железы, жених не отступился от своих намерений.

Хезер в течение года боролась с болезнью, и в конце 2017 года она вышла замуж, но 18 часов спустя, 22 декабря, скончалась в больнице.

Подруга невесты отметила смелость Хезер, заявив, что ее любовь давала ей силы не бояться смерти.

С.Б.

