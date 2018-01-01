С началом Нового года Болгария стала председателем Совета ЕС

2018-01-01 11:17 | www.apa.az | 7

Болгария в понедельник стала ротационным председателем Совета Европейского союза.

Как передает АПА, в ближайшие шесть месяцев в Софии пройдет 300 официальных мероприятий, в том числе 30 с участием политических лидеров европейских государства, а страну посетит свыше 25 тыс. гостей.

При посредничестве Софии продолжатся переговоры о выходе Великобритании из ЕС, разработка миграционной политики, подготовка долгосрочного финансового соглашения, будут обсуждаться вопросы регионального развития стран-членов ЕС, интеграции Западных Балкан в европейское сообщество, вопросы формирование общей европейской обороны, общего цифрового рынка и др. темы.

Также Болгария намерена поставить вопрос и о снятии антироссийских санкций.