Генсек ООН объявил красную тревогу

2018-01-01 11:24 | www.oxu.az | 6

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем новогоднем послании объявил «красную тревогу» и назвал главные угрозы, стоящие перед человечеством, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

В первую очередь он отметил, что глобальное беспокойство мира по поводу ядерного оружия сейчас находится на самом высоком уровне со времен холодной войны.

«Климат меняется быстрее, чем действуем мы, растет неравенство. Мы видим ужасающие нарушения прав человека, нарастают национализм и ксенофобия», — добавил Гутттериш.

По его мнению, мир сделал шаг назад, что его еще можно сделать безопасным, если мировые лидеры объединятся.

С.Б.

