Казахстан впервые стал председателем Совбеза ООН

2018-01-01 12:02 | www.apa.az | 5

Глава делегации Республики Казахстан в Совете Безопасности ООН в понедельник, 1 января, впервые в истории стал председателем организации.

Как передает АПА, среди приоритетов Астаны в этом статусе - достижение мира без ядерного оружия, устранение угрозы глобальной войны, урегулирование локальных конфликтов и противодействие терроризму, сообщается на сайте казахского МИДа.

Астана также планирует продвигать интересы Центральной Азии с целью укрепления региональной безопасности, решать вопросы достижения мира в Африке, а также "адаптации Совбеза и всей системы ООН к угрозам и вызовам XXI века".

Кроме того, по инициативе Казахстана в Совбезе ООН впервые состоится официальная церемония установки флагов стран, избранных новыми непостоянными членами Совета до конца 2019 года: Кот-д'Ивуара, Кувейта, Нидерландов, Перу, Польши и Экваториальной Гвинеи.

Председателем Совета Безопасности ООН по ротации становится глава делегации одного из государств-члена этой организации. Срок председательства каждой страны - один месяц. Казахстан - один из восьми непостоянных членов Совбеза ООН, срок его членства истекает 31 декабря 2018 года.

Председательствовать в Совбезе Астана будет до 31 января 2018 года. В числе обязанностей председателя - общее руководство деятельностью Совета, обеспечение его бесперебойной работы при содействии Секретариата ООН, а также выступление с заявлениями от имени Совета.