В Иране толпа пыталась прорваться к резиденции Хаменеи – ВИДЕО

2018-01-01 12:52 | www.oxu.az | 6

В ночь на 1 января 2018 года толпа протестующих направилась к резиденции духовного лидера Ирана Али Хаменеи.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал Al Arabia.

Согласно информации, тысячи протестующих собрались на улице Пастера в Тегеране, где расположена резиденция А.Хаменеи. До этого силы правопорядка и Корпуса стражей исламской революции усилили меры безопасности возле резиденции духовного лидера Ирана и на прилегающих к ней улицах.

Телеграм-канал неправительственного института Şahravand-Yar сообщил, что толпа начала выдвигаться к резиденции аятоллы Хаменеи в 19:50 по местному времени. Как сказали источники арабского телеканала, командирам подразделений правоохранительных органов был отдан приказ предпринять все необходимое для того, чтобы предотвратить приближение толпы к резиденции духовного лидера Ирана.

Телеканал Al Arabia сообщает, что, несмотря на предупреждения властей о том, что к протестующим будут применены самые строгие меры, протесты по всему Ирану не утихают. По сведениям источников телеканала, в ночь на 1 января кроме как в Тегеране протесты имели место в других иранских городах.

Антиправительственные демонстрации в Иране начались в ночь на 28 декабря и сопровождаются столкновениями с силовиками и нападениями на государственные учреждения.

С.Б.

