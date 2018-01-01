Сильная крепкая власть уверенно ведет эту страну по пути модернизации

2018-01-01 13:48 | www.apa.az | 6

Молдова небольшое государство в Юго-Восточной Европе, геополитическое расположение страны делает ее привлекательной для многих мировых акторов. Долгое время после смены власти в 2009 году в стране наблюдался экономический спад, а отсутствие сильной власти привело к политической нестабильности. Все стало меняться в 2014 году после последних выборов в Молдавский Парламент.

Демократическая Партия Молдовы во главе с Владом Плахотнюком создала проевропейскую правящую коалицию. Здесь сразу надо отметить, что в своих рядах Партия объединила современных и прогрессивных государственных деятелей, главной целью которых является модернизация и социальное развитие страны посредством проведения кардинальных политических и социально-экономических реформ. Молдова первая из стран бывшего Советского Союза нацелилась на западный вектор и начиная с 2014 года, после подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом уверенными шагами продвигается по пути интеграции с Европой. Что и не удивительно. Как территориально, так и этнически эта страна принадлежит Европейской семье.

С января 2016 года Правительство Республики Молдова сформировано правящей Демократической Партией Молдовы.

Когда в начале 2016-года у руля власти стало правительство Павла Филипа доверие населения к правительству и власти не превышало 5-6 %, а главную проблему более 50% опрошенных респондентов указывали коррупцию в стране. В 2017 году картина кардинально изменилась. В первую очередь правительство и парламент, возглавляемые ДПМ приняли «Дорожную карту правительства и Парламента», включающую всеобъемлющую программу глубоких реформ, которые охватили различные области: борьба с коррупцией, реформа государственного управления, финансирование политических партий, свобода СМИ, реформа правосудия, реформа судебной системы, банковского сектора, оздоровление деловой среды. Все эти меры положительно отразились на экономической жизни страны. В страну стали возвращаться иностранные инвестиции.

Необходимо отметить, что сразу началась борьба с коррупцией, были возбуждены несколько уголовных дел в отношении судей и прокуроров по обвинению в коррупции, а несколько политиков и государственных чиновников были арестованы за коррупционные преступления.

В 2016 была начата реформа государственного управления. Так, число министерств было сокращено с 16 до 9, в результате чего была повышена эффективность работы правительства. Целью проводимых реформ в первую очередь стало улучшение качества услуг гражданам.

Уже в декабре 2016 года было возобновлено финансирование со стороны Европейского союза и Всемирного банка, были предоставлены кредиты из Румынии, а в начале 2017 года Moody’s изменила рейтинг Молдовы с «Негативного» на «Стабильный». Все это сделало Молдову привлекательной для иностранных инвестиций и делового предпринимательства, были созданы условия для бизнесменов.

Реформы, начатые во главе с правящей Демократической Партией Молдовы продолжаются и сегодня. Несмотря на попытки влияния различных мировых сил на внутриполитическую обстановку в стране, сегодня с уверенностью можно сказать, что во главе Молдовы стоит сильная крепкая власть, которая с уверенностью ведет страну по пути модернизации, прогресса и демократии. Но в 2018 году в Молдове состоятся очередные парламентские выборы и страну ожидает нелегкий год. Но несомненно одно, что, основа, заложенная нынешним Правительством и последние достижения во всех областях за столь короткий срок в ближайшем будущем превратит Молдову в фактор стабильности в Юго-Восточной Европе.