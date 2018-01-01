В ходе протестов в Иране погибли четыре человека

2018-01-01 13:46 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - По меньшей мере два человека были убиты во время протестов в городе Изе иранской провинции Хузестан, заявил местный депутат Хедаятолла Хадами, сообщает агентство ILNA.

Однако, как отмечает агентство, депутат не подтвердил информацию о том, что погибшие были застреляны правоохранительными органами, что указывает на наличие оружия среди некоторых групп людей в округе.

Кроме того, по данным агентства AFP, еще двое человек погибли в Доруде (провинция Лурестан), где протестующие захватили и столкнули c возвышения пожарную машину. "Автомобиль упал на пожилого мужчину и подростка, оба погибли", - заявил префекта города.

Акции протеста начались в четверг во втором по численности городе страны Мешхеде. Участники манифестации вышли на улицы, протестуя против роста цен. Протесты продолжились и в последующие дни.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.