AFP: четыре человека погибли в результате беспорядков на юго-западе Ирана

2018-01-01 13:52 | www.apa.az | 6

По меньшей мере четыре человека погибли, еще несколько ранены в результате беспорядков на акции протеста в воскресенье вечером в двух городах на юго-западе Ирана.

Как передает АПА, об этом сообщает в понедельник агентство France-Presse со ссылкой на местные власти.

По его информации, два человека застрелены, несколько получили ранения в городе Изе (провинция Хузестан). "Два человека погибли, еще несколько ранены. Я не знаю, кто именно стрелял: стражи правопорядка или манифестанты", - приводит агентство слова представителя местной администрации.

Кроме того, по данным агентства, еще двое человек погибли в Доруде (провинция Лурестан), где протестующие захватили и столкнули c возвышения пожарную машину."Автомобиль упал на пожилого мужчину и подростка, оба погибли", - заявил префекта города.

Ранее сообщалось о двух погибших во время несанкционированной антиправительственной демонстрации в Доруде в субботу.