Синоптики обещают дождливую погоду

2018-01-01 13:54 | www.oxu.az | 6

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, временами ожидается дождь, в некоторых местах интенсивный.

Об этом Oxu.Az сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Северо-западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 4-6 градусов, ночью - 7-9 градусов тепла.

В районах Азербайджана второго января ожидается дождь, в некоторых местах - снег. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла. В горах ночью 5-10 градусов мороза, днем - 0-5 градусов мороза.

С.Б.

