Десять человек погибли во время беспорядков на акциях протеста в Иране - ОБНОВЛЕНО

2018-01-01 14:07 | www.apa.az | 7

По меньшей мере десять человек погибли на продолжающихся с четверга массовых акциях протеста в Иране.

Об этом в понедельник сообщило агентство АПА со ссылкой на местное телевидение.

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По меньшей мере четыре человека погибли, еще несколько ранены в результате беспорядков на акции протеста в воскресенье вечером в двух городах на юго-западе Ирана.

Как передает АПА, об этом сообщает в понедельник агентство France-Presse со ссылкой на местные власти.

По его информации, два человека застрелены, несколько получили ранения в городе Изе (провинция Хузестан). "Два человека погибли, еще несколько ранены. Я не знаю, кто именно стрелял: стражи правопорядка или манифестанты", - приводит агентство слова представителя местной администрации.

Кроме того, по данным агентства, еще двое человек погибли в Доруде (провинция Лурестан), где протестующие захватили и столкнули c возвышения пожарную машину."Автомобиль упал на пожилого мужчину и подростка, оба погибли", - заявил префекта города.

Ранее сообщалось о двух погибших во время несанкционированной антиправительственной демонстрации в Доруде в субботу.