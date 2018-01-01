Беспорядки в Иране: Десять погибших

2018-01-01 14:18 | www.oxu.az | 6

По меньшей мере десять человек погибли на продолжающихся с четверга массовых акциях протеста в Иране.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник агентство France-Presse.

Ранее агентство со ссылкой на местные власти сообщало о четырех погибших.

По его информации, два человека застрелены, несколько получили ранения в городе Изе (провинция Хузестан).

«Два человека погибли, еще несколько ранены. Я не знаю, кто именно стрелял: стражи правопорядка или манифестанты», - приводит агентство слова представителя местной администрации.

Кроме того, по данным агентства, еще двое человек погибли в Доруде (провинция Лурестан), где протестующие захватили и столкнули c возвышения пожарную машину.

«Автомобиль упал на пожилого мужчину и подростка, оба погибли», - заявил префекта города.

С.Б.

