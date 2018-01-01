Карлсен завершил 2017 год лидером рейтинга ФИДЕ, Мамедьяров 3-й

2018-01-01 14:34 | www.apa.az | 5

Действующий обладатель шахматной короны Магнус Карлсен завершил 2017 год лидером рейтинга ФИДЕ.

Как передает АПА, на его счету 2834 очка. Вторым стал американец Фабиано Каруана (2811 очков), тройку лидеров замкнул Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана (2804).

В десятку лидеров вошли два российских гроссмейстера - Владимир Крамник (7-е место, 2787 очков) и Петр Свидлер (10-е, 2768). Александр Грищук стал 12-м (2767), Сергей Карякин - 14-м (2753), а Ян Непомнящий - 16-м (2751).

Лидером у шахматисток стала Хоу Ифань из Китая (2680), второй год завершила ее соотечественница Цзюй Вэньцзюнь (2572), а тройку замкнула Анна Музычук из Украины (2571). Четвертое и пятое место занимают россиянки Александра Костенюк (2561) и Екатерина Лагно (2556).