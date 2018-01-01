Землетрясение в Исмаилли – ОБНОВЛЕНО

2018-01-01 14:32 | www.oxu.az | 7

В Исмаиллинском районе произошло еще одно землетрясение.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Республиканская сейсмологическая служба Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно информации, в 13:11 землетрясение магнитудой 3,9 произошло на глубине 9 километров.

13:09

В Исмаиллинском районе Азербайджана произошло землетрясение.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт Республиканского центра сейсмологической службы, зарегистрированные в 06:49 подземные толчки ощущены не были.

Эпицентр землетрясения силой 3.3 балла находился на глубине 10 км.

С.Б.

