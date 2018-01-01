Резервный фонд России прекратил существование

2018-01-01 14:46 | www.oxu.az | 6

Резервный фонд России с 1 января 2018 года прекратил свое существование. Теперь он присоединяется к Фонду национального благосостояния (ФНБ), сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Теперь все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета будут направляться в ФНБ. Кроме того, в 2018 году в Фонд поступит 829,2 миллиарда рублей, которые Минфин купил на рынке в рамках своих валютных операций за прошлый год. По данным министра финансов Антона Силуанова, на 1 января он должен составить 3,7 триллиона рублей, а его ликвидная часть, то есть свободные остатки, не вложенные в активы, — 2,3 триллиона рублей.

ФНБ станет источником финансирования дефицита бюджета в случае резкого падения доходов, а также софинансирования добровольных пенсионных накоплений. Так, в 2018-м на эти цели будет направлено более 1,1 триллиона рублей. В следующие годы, по прогнозам властей, средства Фонда будут тратиться только на пенсионные накопления.

С.Б.

