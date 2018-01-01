В Турине при взрыве бомбы пострадали четыре человека

2018-01-01 15:29 | www.apa.az | 6
Четыре человека пострадали в результате взрыва самодельной бомбы в новогоднюю ночь в итальянском Турине, в ходе обысков сотрудники полиции обнаружили еще 12 самодельных бомб и патроны.
Как передает АПА, об этом сообщает газета Stampa.
По информации издания, взрыв произошел в одном из окраинных районов города. Бомба была спрятана в мусорном баке. В результате взрыва ранения получили четверо прохожих — два марокканца и два итальянца, в том числе 83-летний пенсионер.
Взрывная волна также повредила четыре припаркованных автомобиля и стекла тридцати близлежащих жилых построек.
Как пишет газета, в ходе проведенных обысков в районе взрыва сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще 12 аналогичных самодельных взрывных устройств и патроны.
В настоящий момент полиция устанавливает личность изготовителя бомб.