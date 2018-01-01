В Израиле заявили, что не вмешиваются во внутренние дела Ирана

2018-01-01 15:34 | www.trend.az | 5

Министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац пожелал протестующим в Иране "победы в борьбе за свободу и демократию", подчеркнув, что его страна не вмешивается во внутренние иранские дела, передает РИА Новости.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Ранее власти сообщили, что в городе Доруд в ходе манифестаций погибли два человека, отметив, что "силы безопасности не открывали огонь по протестующим". Позже СМИ указали, что количество жертв протестов возросло до четырех.

"Я говорю, что мы не вмешиваемся в эти дела, но я искренне желаю иранскому народу победы в борьбе за свободу и демократию", - заявил Кац в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

По его словам, если иранский народ "сможет достичь свободы и демократии, многие угрозы для Израиля и всего региона исчезнут".

Министр подчеркнул, что Израиль придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств, поэтому, в отличие от президента США Дональда Трампа, израильские власти не будут открыто призывать к продолжению акций протеста.

"Израиль придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран. Президент США говорит то, что он говорит. Я могу сказать, что жесткая линия, которую проводит президент США в отношении ядерной сделки, пересматривает ее, угрожает санкциями режиму - это, без сомнения, влияет на внутреннюю ситуацию", - сказал Кац.

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