Беспорядки в Иране: Растет число погибших – ОБНОВЛЕНО

2018-01-01 16:40 | www.oxu.az | 5

По меньшей мере 12 человек были убиты в ходе продолжающихся антиправительственных протестов в Иране, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что вооруженные демонстранты пытались захватить полицейские участки и военные базы, однако столкнулись с серьезным сопротивлением со стороны сил безопасности.

14:18

По меньшей мере десять человек погибли на продолжающихся с четверга массовых акциях протеста в Иране.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник агентство France-Presse.

Ранее агентство со ссылкой на местные власти сообщало о четырех погибших.

По его информации, два человека застрелены, несколько получили ранения в городе Изе (провинция Хузестан).

«Два человека погибли, еще несколько ранены. Я не знаю, кто именно стрелял: стражи правопорядка или манифестанты», - приводит агентство слова представителя местной администрации.

Кроме того, по данным агентства, еще двое человек погибли в Доруде (провинция Лурестан), где протестующие захватили и столкнули c возвышения пожарную машину.

«Автомобиль упал на пожилого мужчину и подростка, оба погибли», - заявил префекта города.

С.Б.

