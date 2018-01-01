Азербайджан намерен стимулировать экспорт продуктов интеллектуальной собственности

2018-01-01 16:45 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане появилась необходимость стимулировать продажи продуктов интеллектуальной собственности на внешнем рынке, сказали Trend в компании Microsoft Azerbaijan.

Как сказали в компании, особую роль в этом сыграет создание так называемого "цифрового моста", работа над которым ведется совместно с информационно-вычислительным центром (ИВЦ) министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

"В позапрошлом году мы подписали с ИВЦ документ о создании в стране инфраструктуры безопасности цифровой подписи. С нашей стороны все работы завершены. Мы считаем, что уже появилась необходимость стимулирования продаж продуктов интеллектуальной собственности на внешнем рынке. По этому вопросу мы сегодня общаемся с информационно-вычислительным центром и готовимся реализовать этот проект", - сказали в компании.

Как сказали ранее в ИВЦ, усилия центра в настоящее время направлены на признание азербайджанской е-подписи в других странах. В этой связи планируется сформировать новую инфраструктуру, так называемого сертификационного центра, играющего роль моста со странами региона.