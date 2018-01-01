Новозеландцы ради шанса выпить в Новый год сделали остров

2018-01-01 17:12 | www.oxu.az | 7

Несколько жителей новозеландского города Коромандел соорудили искусственный остров, чтобы в новогодние праздники избежать запрета употреблять алкоголь в общественных местах, сообщает Oxu.Az со ссылкой на BBC News.

Во время отлива в устье реки Тайруа новозеландцы насыпали остров из песка, поставили на него стол, дождались, когда вода вернется, и начали отмечать Новый год.

Как пишет BBC News, они утверждали, что находятся в «интернациональных водах», где не действует запрет на распитие алкоголя. «Островитяне» выпивали всю новогоднюю ночь, 1 января остров еще был на месте.

Инспектор полиции Джон Келли назвал идею креативной, по его словам, если бы он знал про остров, он, возможно, присоединился бы к его создателям.

В Короманделе запрещено пить спиртное в общественных местах в течение всех новогодних праздников. Штраф за это составляет около 180 долларов США.

С.Б.

