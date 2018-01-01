В Ливерпуле сгорели более тысячи автомобилей

2018-01-01 17:58 | www.oxu.az | 5

Пожар охватил крупную многоуровневую парковку в Ливерпуле, рассчитанную на 1,6 тысячи машиномест, в итоге сгорели «все припаркованные на ней автомобили».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Guardian, парковка расположена рядом с развлекательной площадкой Echo Arena, на которой проходила международная выставка лошадей.

В результате пожара заключительное, четвертое шоу пришлось отменить, а животных эвакуировать. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома, поскольку по округе начал распространяться едкий дым.

Предварительное расследование показало, что огонь вспыхнул случайно в одной из машин, после чего перекинулся на другие. По нашим данным, все автомобили на парковке были уничтожены.

На место происшествия прибыли не менее шести пожарных машин, сотрудники пожарной службы боролись с огнем, надев кислородные изолирующие противогазы. Данных о серьезных травмах в результате инцидента не поступало. Уточняется, что все животные остались целы.

C.Б.

