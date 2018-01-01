ИГ пытается создать террористические сети в Сирии и Ираке - Пентагон

2018-01-01 19:16 | www.trend.az | 6

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ), которой нанесено поражение в Ираке и Сирии, предпринимает усилия создать в регионе свои ячейки. Это отметила в понедельник пресс-служба штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой стран во главе с США, пишет РИА Новости.

"Несмотря на достигнутые успехи, предстоит проделать еще много работы, чтобы победа над ИГ была окончательной, - отмечается в распространенном заявлении. - Террористическая группировка все еще пытается создать в регионе свои сети, чтобы и дальше представлять угрозу как для региона, так и всего мира".

"В течение 2017 года свыше 61,5 тыс. кв км в Ираке и Сирии было освобождено из-под контроля ИГ, - приводятся в заявлении слова командующего операцией Inherent Resolve генерал-лейтенанта Пола Фанка. - Это свыше 98% территории, захваченной террористами. В 2017 году были освобождены свыше 4,5 млн иракцев и сирийцев. А в целом за три года, в течение которых проводилась операция, - 7,7 млн человек".

"Мы продолжим наши усилия, нацеленные на то, чтобы ИГ не смогла возродиться, - подчеркнул Фанк. - Пока что условия для возвращения ИГ в регион сохраняются, и только совместные действия коалиции и международного сообщества позволят не допустить этого".