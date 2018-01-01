В Турции задержан убийца азербайджанки

2018-01-01 20:10 | www.oxu.az | 6

В Турции задержан подозреваемый в убийстве азербайджанки Айдан Байрамовой.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, преступление было совершено 2 ноября прошлого года в Карсе.

А.Байрамова была убита в одном из развлекательных центров на дне рождения знакомого. Подозреваемого в убийстве Серкана Ч. объявили в розыск. Выяснилось, что Серкан Ч. также участвовал в перестрелке, которая произошла 23 июля перед тем же заведением. В перестрелке был убит таксист Бюньямин Уреил, 3 человека пострадали.



Серкан Ч. был задержан во время празднования Нового года в том же развлекательном центре. У него обнаружили пистолет марки «Glock» и 2 грамма наркотиков.