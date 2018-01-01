В США 16-летний подросток убил членов своей семьи

2018-01-01 20:44 | www.apa.az | 7

Сотрудники полиции США задержали 16-летнего жителя штата Нью-Джерси по подозрению в убийстве трёх своих родственников, а также друга семьи.

Как передает АПА, об этом сообщает NBC.

Отмечается, что в канун Нового года 16-летний молодой человек убил своих отца, мать, сестру и друга семьи из полуавтоматической винтовки.

Сообщается, что подростку в течение 48 часов будут предъявлены обвинения в убийстве по четырём пунктам, а также в использовании оружия в противозаконных целях.