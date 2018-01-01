Чем запомнился 2017 год для Турции?

2018-01-01 20:41 | www.trend.az | 6

Руфиз Хафизоглу

Турция - одна из стран региона, которая играет активную роль в мировой и региональной политике. И можно сказать, что 2017 год был одним из самых динамичных в политической истории страны.

Чем же запомнился в Турции 2017 год?

Теракт в ночном клубе в Стамбуле

Первый день 2017 года в Турции запомнился тем, что в ночном клубе Reina было совершено нападение, в результате которого погибли 39 и были ранены 65 человек.

Уже 17 января полиция Стамбула задержала террориста, устроившего бойню в клубе - уроженца Узбекистана Абдулгадира Машарипова по прозвищу Абу Мухаммед Хорасани.



Обращение политических партий Турции в парламент об изменении конституции

10 января правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (MHP) обратились в парламент Турции по вопросу внесения изменений в конституцию страны, которые предусматривали переход Турции от парламентской формы правления к президентской.



Крушение турецкого грузового самолета Boeing 747

16 января турецкий грузовой самолет Boeing 747 компании ACT Airlines, выполнявший рейс из Гонконга, потерпел крушение при заходе на посадку в международном аэропорту Манас в Бишкеке. Жертвами авиакатастрофы стали 37 человек.



Массовые увольнения чиновников

8 февраля в рамках борьбы с движением Фетхуллаха Гюлена, который причастен к попытке военного переворота 15 июля 2016 года, в общей сложности с работы были уволены 4 464 человека, 330 из которых являлись академиками в вузах Турции. В стране до сих пор продолжаются операции против сторонников Фетхуллаха Гюлена.

Политический скандал между Нидерландами и Турцией

Правительство Нидерландов отозвало разрешение на посадку самолета турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, который намеревался посетить Роттердам для участия в митинге турецкой общины в преддверии референдума в Турции.

Референдум о внесении изменений в конституцию Турции

Апрель в Турции стал месяцем, когда начался переход от президентской формы правления к парламентской, так как 16 апреля в Турции состоялся референдум о внесении изменений в конституцию страны.

За поправки в конституцию проголосовали 51,33 процента избирателей, 84 процента избирателей участвовали в голосовании. Согласно поправкам, число депутатов парламента страны увеличивается с 550 до 600 человек.

Также гражданам Турции разрешается с 18 лет выдвигать свою кандидатуру на пост депутата. Ранее возрастной ценз составлял 25 лет. Согласно поправкам, президентом страны может быть избран гражданин Турции не младше 40 лет. Президент также возглавляет правительство и имеет полномочия по назначению и смене министров. При этом избранный президент не обязательно должен быть беспартийным.

Президент Эрдоган вступил в ряды Партии справедливости и развития

2 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вступил в ряды Партии справедливости и развития (ПСР). На церемонии, состоявшейся по этому случаю, действующий глава ПСР Бинали Ильдырым предложил кандидатуру Эрдогана на пост главы партии, и Эрдоган был избран главой ПСР.



Массовые шествия оппозиции в знак протеста против ареста депутата

14 июня в знак протеста против ареста депутата оппозиционной Народной республиканской партии (CHP) лидер партии Кемаль Кылычдароглу и его сторонники начали поход из Анкары в Стамбул. Шествие оппозиции продолжалось 25 дней.

Годовщина попытки военного переворота

15 июля исполнился год попытки военного переворота, в результате которого погибли 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения.

Власти Турции обвиняют лидера движения «Хизмет» Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке военного переворота и требуют от США экстрадировать Гюлена.