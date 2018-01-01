Убит внук бин Ладена

2018-01-01 21:10 | www.oxu.az | 6

12-летний внук и полный тезка бывшего лидера Аль-Каиды Осамы бин Ладена предположительно был убит в результате авиаудара на пакистано-афганской границе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на alaraby.co.uk, об этом говорится в перехваченном письме его отца Хамзы бин Ладена своей семье.

«Внук нашего мученика, наш сын Осама…достиг высшей степени рая», - говорится в письме.

Хамза бин Ладен стал активным пропагандистом «Аль-Каиды» после смерти своего отца, убитого в Пакистане ходе операции спецслужб США в мае 2011 года.

Э.Ш.

