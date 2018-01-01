Три человека задержаны во Франции за нападение на полицейских

2018-01-01 21:16 | www.trend.az | 6

Силы правопорядка Франции задержали в новогоднюю ночь трех хулиганов, совершивших в составе большой группы нападение на полицейский патруль, передает в понедельник ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь в городе Шампиньи-сюр-Марн (близ восточной окраины Парижа). Полицейский патруль в составе двух сотрудников, мужчины и женщины, был вызван с тем, чтобы пресечь драку на улице. Однако они подверглись нападению более чем полусотни человек.

Машина была перевернута, находившиеся в нем полицейские были силой извлечены из нее и жестоко избиты. У мужчины сломан нос, у женщины разбито лицо.