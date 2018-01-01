В Иране задержали несколько человек в связи с протестами

2018-01-01 22:42 | www.trend.az | 7

Министерство по делам разведки Ирана сообщило о задержании нескольких человек, связанных с провоцированием недавних протестов, передает РИА Новости.



Как сообщает министерство, "некоторые элементы, связанные с провоцированием последних волнений, удалось идентифицировать и задержать".

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.

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