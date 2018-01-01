Вице-президент США отложил визит на Ближний Восток

2018-01-01 23:33 | www.trend.az | 6

Первый после начала конфликта вокруг статуса Иерусалима визит вице-президента США Майкла Пенса в Израиль отложен на неопределенный срок, передает РИА Новости со ссылкой на издание Times of Israel.



Ранее Пенс подтвердил, что посетит Израиль, Египет и, возможно, другие арабские страны в январе 2018 года.

Как пишет издание, в понедельник дел израильский МИД опубликовал список государственных деятелей, которые прибудут с визитом в Израиль в январе. Пенса среди них не было.

Как сообщил израильский чиновник, новая дата визита вице-президента пока не была назначена "ввиду различных трудностей с расписанием".