Премьер-министр Польши: “Варшава не будет принимать беженцев”

2018-01-02 00:20 | www.apa.az | 6

Польша не будет принимать беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока.

Как передает АПА со ссылкой на «РТ», об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Мы стоим на позиции, которую «Право и справедливость» сформулировала ещё до выборов в 2015 году. Мы не будем принимать в Польше мигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки. Это наше суверенное решение», - сказал политик.

При этом он подчеркнул, что Польша «снимает напряжённость на восточных рубежах Евросоюза», принимая на своей территории украинских мигрантов.