В Египте при нападении на алкогольный магазин погибли два человека

2018-01-02 00:46 | www.trend.az | 9

Неизвестные в Египте в понедельник утром напали на магазин алкогольной продукции, убито два человека, об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает телеканал "Аль-Арабия", передает РИА Новости.

Сообщается, что инцидент произошел в районе аль-Умранийя, расположенном на юге египетской столицы. Вооруженные люди, по данным источника, передвигавшиеся на тук-туке, открыли огонь из автоматического оружия по находившимся рядом с небольшим магазинчиком алкогольной продукции людям. Два человека получили смертельные ранения.