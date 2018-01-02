Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более тысячи автомобилей

2018-01-02 01:14 | www.apa.az | 7

Число автомобилей, сожженных в новогоднюю ночь на территории Франции, составило 1031, оказавшись выше показателя прошлого года.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает МВД страны.



"Как и каждый год, мы отмечаем некоторые беспорядки: 1031 машина была сожжена… Этот показатель меньше таковых в 2012 и 2013 годах - 1193 и 1067, но немного выше показателя прошлого года - 935", — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что за праздничную ночь были задержаны 510 человек, что также превышает количество задержаний прошлого года - 454 человека. При противодействии нарушениям общественного порядка различные ранения получили восемь сотрудников полиции и трое военнослужащих.