В Иране настало время для изменений - Трамп

2018-01-02 02:29 | www.trend.az | 6

Президент США Дональд Трамп, комментируя протесты в Иране, заявил, что настало время для изменений в этом ближневосточном государстве, передает РИА Новости.



"На протяжении многих лет великий иранский народ подвергался репрессиям. Он нуждается в еде и свободе. Наряду с нарушением прав человека в Иране разграблено материальное благо страны. Настало время для перемен", - написал американский лидер в микроблоге Twitter.



Ранее администрация президента США официально поддержала иранских протестующих, а американский вице-президент Майкл Пенс заявил, что Вашингтон не станет игнорировать протестное движение в Иране.





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