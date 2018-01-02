В США в канун Нового года в результате ДТП с автобусом погиб один человек

2018-01-02 02:32 | www.trend.az | 6

Автобус попал в аварию в американском штате Юта в канун Нового года, тринадцатилетняя девочка погибла, 11 человек получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал KSL.



Инцидент произошел около 23 часов по местному времени (9 утра мск) к западу от города Грин-Ривер. По данным дорожной патрульной полиции штата, автобус, направлявшийся в Лас-Вегас, съехал с дороги и упал в овраг. Тринадцатилетняя девочка скончалась на месте происшествия, 11 пассажиров госпитализированы. Водителя автобуса и еще двоих пассажиров транспортировали с места происшествия в больницу на вертолете.

Причина аварии пока не установлена. Пассажиры сообщили полиции, что водитель мог испытывать проблемы медицинского характера.

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