В Калифорнии официально началась продажа марихуаны

2018-01-02 02:49 | www.trend.az | 6

В крупнейшем американском штате Калифорния в понедельник официально начались продаже марихуаны в рекреационных целях, передает РИА Новости со ссылкой на портал Business Insider.



Новые правила вступили в силу в полночь нового года. Как отмечается, "взрослые в возрасте от 21 года могут покупать до 1 унции (около 28 грамм) марихуаны". Кроме того, теперь можно "выращивать дома до шести единиц этого растения без разрешения врача".

При этом подчеркивается, что купить марихуану в любом магазине будет по-прежнему невозможно. Для того, чтобы продавать ее, необходима специальная лицензия, которую на данный момент получили порядка 40 компаний. Ограничения действуют и по времени: с 22.00 вечера до 6 утра приобрести наркотик будет нельзя.