Видео с пожирающей саму себя змеей вызвало дискуссию в интернете

2018-01-02 03:01 | www.trend.az | 5

В Сети появилось видео, на котором змея пытается проглотить саму себя. Кадрами поделился YouTube-канал ViralHog, передает РИА Новости.



В ролике британец комментирует странное поведение пресмыкающегося, называя его "глупой змеей". Затем он надевает животное себе на шею.

"Это змежерелье", - пошутил он.

Такое поведение возмутило пользователей Интернета.

"Это мерзкое видео. Насколько надо быть наивным, чтобы считать, что это смешно, что это глупо, когда они сами виноваты, что они это делают с собой", - написал Aviation Compilation.