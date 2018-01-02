МИД Пакистана прокомментировал слова Трампа о финансовой помощи стране

2018-01-02 03:52 | www.trend.az | 6

Министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что слова американского президента Дональда Трампа о финансовой помощи Исламабаду "не имеет значения", так как пакистанские власти уже отказались от расширения сотрудничества с США, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.



Ранее Трамп написал в Twitter, что США направляли финансовую помощь Пакистану, но Исламабад не помогал в борьбе с терроризмом и укрывал боевиков из Афганистана, "больше этого не будет".

"Мы уже сказали США, что не будем делать больше, поэтому заявление Трампа о том, что "больше этого не будет" не имеет никакого значения. Пакистан готов публично предоставить подробные данные о полученной от США помощи", - заявил министр в интервью телеканалу.