В США в ходе стрельбы ранили трех человек

2018-01-02 04:12 | www.trend.az | 7

Стрельба произошла во время празднования Нового года в ночном клубе американского города Ньюберн в штате Теннесси, один посетитель клуба и двое полицейских госпитализированы, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал WREG-TV.



Инцидент произошел около 03.00 в заведении Douglas Cafe. По данным местных властей, в клубе возникла потасовка с применением оружия. Стрельба началась еще до приезда полицейских.

Пострадавшие направлены в местную больницу. По данным местного офиса шерифа, состояние полицейских оценивается как стабильное.