В Ливии увеличат численность службы безопасности диппредставительств

2018-01-02 04:23 | www.trend.az | 6

МВД Правительства нацсогласия Ливии ободрило набор дополнительных 500 человек в службу безопасности дипломатических представительств, ответственную за защиту иностранных посольств и миссий в стране, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя службы, передает РИА Новости.



Как сообщил агентству глава службы полковник Виссам аль-Джама, новые сотрудники пройдут значительную подготовку и прослушают курс по международным отношениям.

По данным агентства, ранее Аль-Джама заявил, что в начале 2018 года в стране возобновят работу посольства нескольких стран ЕС. Большинство иностранных посольств переехали из Ливии в соседний Тунис в 2014 году после ожесточенных столкновений в Триполи.

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