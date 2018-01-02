Израильские ВВС атаковали позиции ХАМАС

2018-01-02 04:34 | www.apa.az | 5

Израильская авиация атаковала на юге сектора Газа военный объект, принадлежащий палестинским боевикам из движения ХАМАС, в ответ на новый ракетный обстрел с территории анклава.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила армейская пресс-служба.



"В ответ на ракету, выпущенную в сторону Израиля ранее сегодня вечером, самолет ВВС Израиля нанес удар по военному объекту, принадлежащему террористической организации ХАМАС на юге Газы", — говорится в сообщении представителя армии обороны Израиля в Twitter.

Обстрелы израильской территории из сектора Газа заметно участились после решения США признать Иерусалим израильской столицей. Ответственность за обстрелы Израиль возлагает на правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС.