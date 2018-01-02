В Нигерии при вооруженном нападении погибли более 20 прихожан

2018-01-02 05:45 | www.trend.az | 6

Группа неизвестных вооруженных людей нападала на возвращавшихся из церкви прихожан в нигерийском штате Риверс на юге страны, 21 человек погиб, сообщает онлайн-газета Premium Times со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.



Инцидент произошел в понедельник, вскоре после полуночи, в районе населенного пункта Омоку. Полиция не сообщает точное число погибших в результате инцидента. По данным представителя морской администрации и агентства по безопасности страны Дакуку Питерсайда, жертвами инцидента стали 21 человек.



Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за нападение. Как отметил Питерсайд, инцидент произошел в результате борьбы за превосходство между группировками, которые поклоняются различным божествам.



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