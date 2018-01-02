В Нигерии группа боевиков убила более 20 прихожан церкви

2018-01-02 06:28 | www.apa.az | 6

В нигерийском штате Риверс группа боевиков открыла огонь по людям, возвращавшимся из церкви.

Как передает АПА со ссылкой на «РТ», в результате инцидента 21 человек погиб.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за нападение.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.