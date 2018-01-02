Президент Узбекистана со второй попытки утвердил госбюджет на 2018 год

2018-01-02 07:22 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил прогноз основных макроэкономических показателей развития страны и параметры государственного бюджета на 2018 год. Его профицит впервые прогнозируется на уровне 0,02% к ВВП. За последние годы госбюджет утверждался с дефицитом в 1%.

Рост валового внутреннего продукта Узбекистана в следующем году планируется на уровне 5,9% (в этом году — 5,5%), инфляция ожидается в пределах 12,4−13,4%. Рост объема промышленного производства прогнозируется в размере 6,4%, производства в сельском хозяйстве — 4%, капитальных вложений — 6,5%, розничного товарооборота — 5,6%.

Доходы госбюджета в 2018 году прогнозируются в объеме 62,23 трлн. сумм, из которых на прямые налоги приходится 12,8 трлн. сумов или 20,6% от всей структуры доходов, косвенные – 30,4 трлн. сумов (53,7%), ресурсные платежи и налоги на имущество – 9,7 трлн. сумов (15,6%), налог на сверх прибыль – 1,4 трлн. сумов (2,2%).

В структуре прямых налогов наибольший объем поступлений обеспечит налог на доходы физических лиц –5,2 трлн. сумов (8,2%), налог на прибыль юридических лиц -2,5 трлн. сумов (4%). При этом средняя и максимальные ставки налога на доходы физических лиц с начала года снижены на 0,5%, в частности средняя – с 17% до 16,5%, максимальная – с 23% до 22,5%.

В структуре косвенных налогов наибольший объем приходится на налог на добавленную стоимость (НДС) 22 трлн. сумов (35,4%). В то же время глава государства предложил до 1 июля 2018 года подготовить предложение о снижении ставки НДС, отменить предоставляемые льготы, а также расширить число плательщиков НДС.

Помимо этого с 1 апреля 2018 году будут отменены льготы, предоставляемые предприятиям, включенным программу локализации производства, а также льготы предоставленные по налогу на прибыль юридических лиц, налогу на имущество и единому налоговому платежу предприятиям экспортерам в зависимости от доли экспорта.