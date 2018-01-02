В Сан-Франциско грузовик наехал на пешеходов

2018-01-02 07:53 | www.trend.az | 6

В Сан-Франциско грузовое транспортное средство сбило двух пешеходов и врезалось в другой автомобиль, передает РИА Новости со ссылкой на пожарную служба города в Twitter.



По предварительной информации, в результате инцидента пострадали семь человек. Двое пешеходов получили серьезные ранения, они доставлены в госпиталь. Еще пять человек, которые находились в легковом автомобиле в момент столкновения с грузовиком, получили незначительные повреждения.

Причины случившегося пока не установлены. Правоохранительные органы работают на месте инцидента.

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