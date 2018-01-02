МИД Пакистана вызвал американского посла - СМИ

2018-01-02 08:23 | www.trend.az | 8

МИД Пакистана вызвал американского посла в стране после публикации президента США Дональда Трампа в Twitter с критикой в адрес Исламабада, сообщает местная газета News International со ссылкой на источники, передает РИА Новости.



Как пишет издание, пакистанское внешнеполитическое ведомство вызвало посла США Дэвида Хейла в понедельник вечером, чтобы выразить протест в связи с "необоснованными обвинениями" Трампа в отношении Пакистана.

Ранее Трамп написал в Twitter, что США направляли финансовую помощь Пакистану, но Исламабад не помогал в борьбе с терроризмом и укрывал боевиков из Афганистана. Американский лидер пообещал, что больше этого не будет.

Как сообщил в понедельник телеканал Fox News, ссылаясь на представителя Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме, власти США решили пока не выделять Пакистану 255 миллионов долларов, которые они собирались перечислить этой стране на борьбу с терроризмом.