Ревнивый муж зарезал молодую жену

2018-01-02 09:04 | www.oxu.az | 6

Сегодня вечером в Нефтчалинском районе в селе Хазаркенд ножевое ранение получила 22-летняя Айсель Хамидова, сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az.

Молодую женщину в тяжелом состоянии доставили в Центральную больницу района. В настоящее время врачи оперируют ее.

В качестве подозреваемого в преступлении задержан муж Айсель Хамидовой 23-летний Эмин Алиев. По предварительным данным, преступление произошло на почве ревности.

Правоохранительные органы района начали расследование.

С.Б.

