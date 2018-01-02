В Нью-Йорке руководитель балетной труппы ушел с поста из-за обвинений в домогательствах

2018-01-02 09:08 | www.trend.az | 6

Руководитель балетной труппы New York City Ballet Питер Мартинс объявил о решении покинуть свой пост на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает газета New York Times, передает РИА Новости.



"Я отрицал и продолжаю отрицать, что я был связан с каким-то подобным случаем неподобающего поведения", - написал 71-летний Мартинс в письме, информируя совет директоров о своем увольнении.

Председатель совета директоров Чарльз Шарф поблагодарил Мартинса за его вклад в работу, но отметил, что расследование в его отношении продолжается.