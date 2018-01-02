Под Киевом нашли тело известной правозащитницы

2018-01-02 10:07 | www.oxu.az | 8

В одной из рек в Киевской области нашли тело пропавшей три дня назад украинской правозащитницы Ирины Ноздровской.

Как передает Oxu.Az, об этом телеканалу «112 Украина» заявил глава профсоюза МВД Илья Кива.

По предварительным данным, труп сбросили с моста. Правоохранители связывают произошедшее с профессиональной деятельностью убитой. «Следственная группа сейчас работает, разыскиваются вещи, уточняются новые версии по этому происшествию. Родственники были оповещены о найденном теле», — рассказал Кива.

Ирина Ноздровская вела дело своей сестры, которую в 2015 году насмерть сбил племянник главы Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. Молодой человек, как позже выяснилось, находился под действием наркотиков.

В 2017 году Ноздровская добилась наказания для Россошанского: его приговорили к семи годам лишения свободы. По словам родных женщины, Ноздровская регулярно получала угрозы от родственников подсудимого.

Об исчезновении правозащитницы стало известно 29 декабря. У погибшей осталась несовершеннолетняя дочь.

С.Б.

